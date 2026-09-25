Режим повышенной готовности введен в Томской области из-за медведей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Томской области с 25 сентября вводят в регионе режим повышенной готовности, который позволит эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

"Полиции рекомендовано обеспечить взаимодействие с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях. Жителей прошу ограничить пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и прочих дикоросов", - написал Мазур.

Он также проинформировал, что режим чрезвычайной ситуации федерального характера в лесах Томской области, связанный с природными пожарами, снят.

Ранее сообщалось, что в Сибири участились случаи нападения медведей на людей, несколько человек погибли. Одной из жертв хищника стал известный тренер "Национального хоккейного центра" Александр Кузьменко, который приехал на отдых в Туву.

В связи с гибелью людей при нападении медведей в Красноярском крае возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края прошли обыски.

Из-за активности медведей режим повышенной готовности ввели и в Хакасии.