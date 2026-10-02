Лукашенко заявил о выверенных подходах с Путиным по Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, заявил о частых контактах с президентом России Владимиром Путиным на тему украинского конфликта и общей выверенной позиции с ним по данному вопросу.

"Мы с Владимиром Владимировичем часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения", - отметил Лукашенко.

Он заверил присутствующих, что несмотря на собственное понимание отдельных аспектов конфликта на Украине, всегда будет привержен общему курсу с Россией.

"Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит", - пообещал он.