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Лукашенко назвал конфликт на Украине общей проблемой для РФ и Белоруссии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия совместно разрешат ситуацию на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу в ходе переговоров в Москве с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно - проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то этого не хотелось. А как кому хочется, не хочется, - мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Поэтому желаю нам (потому что все вопросы вместе приходится решать), чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина Михаил Мишустин
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