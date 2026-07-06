Лукашенко заявил о затягивании конфликта на Украине

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится международная "партия войны".

"Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. "Партия войны" всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная "партия войны", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: никто вас (белорусских военных - ИФ) в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - добавил белорусский президент.