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Рябков обсудил с послом Канады в Москве стабилизацию работы дипмиссий

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД Сергей Рябков и посол Канады Сара Тейлор обсудили стабилизацию условий функционирования дипмиссий России и Канады, сообщили на Смоленской площади.

"Рябков встретился с послом Канады Тейлор, завершающей дипломатическую миссию в России. Обсуждались проблемные узлы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено стабилизации условий функционирования дипломатических миссий России и Канады", - говорится в сообщении.

Хроника 15 апреля 2021 года – 02 октября 2026 года Дипломатическое противостояние
Сергей Рябков МИД Канада Сара Тейлор
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