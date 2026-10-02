Рябков обсудил с послом Канады в Москве стабилизацию работы дипмиссий

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД Сергей Рябков и посол Канады Сара Тейлор обсудили стабилизацию условий функционирования дипмиссий России и Канады, сообщили на Смоленской площади.

"Рябков встретился с послом Канады Тейлор, завершающей дипломатическую миссию в России. Обсуждались проблемные узлы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено стабилизации условий функционирования дипломатических миссий России и Канады", - говорится в сообщении.