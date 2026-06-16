РФ закрывает въезд на территорию страны для 103 граждан Канады

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил о запрете на въезд в Россию для 103 канадских граждан, в том числе парламентариев.

"В порядке реакции на "ковровые" антироссийские санкции кабинета М.Карни (Марк Карни, премьер Канады - ИФ), безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Дж.Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД РФ.

"В России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной", - отмечается в сообщении.