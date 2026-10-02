Недропользователей могут обязать пересчитывать запасы месторождений дефицитного сырья раз в 5-7 лет

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ подготовило изменения в закон "О недрах", закладывающие правовой механизм периодической инвентаризации запасов дефицитного сырья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В распределенном фонде недр запасы дефицитного сырья в месторождениях будут пересчитывать недропользователи, а верифицируют все данные институты Роснедр. Планируется, что актуализация будет происходить не реже одного раза в пять лет, а для северных и труднодоступных территорий - не реже одного раза в семь лет.

Переоценкой запасов дефицитного сырья в нераспределенном фонде займутся Роснедра.

"По многим месторождениям запасы утверждались еще в советский период при совершенно иных экономических и технологических условиях, - пояснили "Интерфаксу" в Минприроды. - Актуализированная информация станет важнейшим шагом для реализации ключевой задачи - наладить производство и переработку полезных ископаемых, необходимых для развития высокотехнологичных отраслей российской промышленности".

О том, что Минприроды разрабатывает законопроект по повышению достоверности данных о минерально-сырьевой базе дефицитной группы сырья, рассказал глава ведомства Александр Козлов на ПМЭФ-2026. "Группа товаров, которую мы с вами обсуждаем, - это кладовая государства. Здесь должен быть определенный подход. И мы работаем над законопроектом по повышению достоверности данных о минерально-сырьевой базе дефицитных групп сырья. Это особенно актуально для многокомпонентных месторождений, в том числе содержащих "редкие земли" и другие важные для экономики металлы", - заявил тогда Козлов.

К дефицитным полезным ископаемым в России относятся уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам, графит, плавиковый шпат, а также редкие металлы: литий, бериллий, редкоземельные металлы (иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), цирконий, ванадий, ниобий, тантал и рений.