Новак отметил, что ажиотажного спроса на бензин сейчас не наблюдается

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ажиотажного спроса на бензин в РФ в настоящее время не наблюдается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В летний период, когда дефицит был, обычно спрос увеличивается", - сказал он. "Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом", - отметил вице-премьер, напомнив, что потребители пытались запастись дополнительными объемами.

"Мы не наблюдаем ажиотажного спроса (в настоящее время - ИФ), потому что люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит", - добавил Новак.