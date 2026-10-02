Комитет Совфеда по международным делам возглавил Андрей Денисов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Новым председателем Комитета Совета Федерации по международным делам избран Андрей Денисов, а его первым заместителем стал прежний руководитель Григорий Карасин.

Эти решения были утверждены на заседании верхней палаты парламента в пятницу.

"Комитет принял решение освободить от должности председателя Комитета по международным делам Карасина Григория Борисовича по его личной просьбе. Эта просьба обусловлена желанием Григория Борисовича сосредоточиться на более концентрированных, скажем так, и целенаправленных участках работы комитета", - сообщил на заседании вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Соответственно, принято и следующее решение: избрать председателем комитета Денисова Андрея Ивановича, освободив его от нынешней должности первого заместителя председателя комитета", - добавил он.

По словам Косачева, Карасин избран первым заместителем председателя комитета.

Данные решения приняты в режиме и исключительно в целях регулярной штатной ротации, подчеркнул вице-спикер.

Он напомнил, что Карасин возглавлял комитет почти шесть лет. "Не самое простое время и для российской внешней политики, и для наших межпарламентских связей", - сказал .

"И то, что мы в нашем межпарламентском сотрудничестве не только не уронили, но и нарастили уровень активности, - это, конечно же, во многом заслуга Комитета по международным делам и лично Григория Борисовича", - заявил Косачев.

Он отметил, что Денисов - опытный дипломат, который до прихода в Совет Федерации в течение семи лет занимал должность первого заместителя министра иностранных дел и девять лет являлся чрезвычайным полномочным послом России в Китайской Народной Республике.

"Сейчас для нашей страны китайское направление, азиатское направление - Индия и другие страны - имеет очень большое значение, и нам надо всячески активизировать контакты с этими странами. Андрея Ивановича знают очень хорошо, с большим уважением относятся. Вы теперь должны лучше работать, чем Карасин. Постарайтесь, пожалуйста! Трудно будет планку преодолеть", - сказала после голосования спикер СФ Валентина Матвиенко.