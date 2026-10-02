Поиск

Комитет Совфеда по международным делам возглавил Андрей Денисов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Новым председателем Комитета Совета Федерации по международным делам избран Андрей Денисов, а его первым заместителем стал прежний руководитель Григорий Карасин.

Эти решения были утверждены на заседании верхней палаты парламента в пятницу.

"Комитет принял решение освободить от должности председателя Комитета по международным делам Карасина Григория Борисовича по его личной просьбе. Эта просьба обусловлена желанием Григория Борисовича сосредоточиться на более концентрированных, скажем так, и целенаправленных участках работы комитета", - сообщил на заседании вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Соответственно, принято и следующее решение: избрать председателем комитета Денисова Андрея Ивановича, освободив его от нынешней должности первого заместителя председателя комитета", - добавил он.

По словам Косачева, Карасин избран первым заместителем председателя комитета.

Данные решения приняты в режиме и исключительно в целях регулярной штатной ротации, подчеркнул вице-спикер.

Он напомнил, что Карасин возглавлял комитет почти шесть лет. "Не самое простое время и для российской внешней политики, и для наших межпарламентских связей", - сказал .

"И то, что мы в нашем межпарламентском сотрудничестве не только не уронили, но и нарастили уровень активности, - это, конечно же, во многом заслуга Комитета по международным делам и лично Григория Борисовича", - заявил Косачев.

Он отметил, что Денисов - опытный дипломат, который до прихода в Совет Федерации в течение семи лет занимал должность первого заместителя министра иностранных дел и девять лет являлся чрезвычайным полномочным послом России в Китайской Народной Республике.

"Сейчас для нашей страны китайское направление, азиатское направление - Индия и другие страны - имеет очень большое значение, и нам надо всячески активизировать контакты с этими странами. Андрея Ивановича знают очень хорошо, с большим уважением относятся. Вы теперь должны лучше работать, чем Карасин. Постарайтесь, пожалуйста! Трудно будет планку преодолеть", - сказала после голосования спикер СФ Валентина Матвиенко.

Совет Федерации Андрей Денисов Григорий Карасин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны

Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

 Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

В Томской области будут платить за отстрел медведей

 В Томской области будут платить за отстрел медведей

Арестовано все имущество осужденного бывшего главы правительства Кузбасса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов