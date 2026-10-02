АПК РФ в 2027-2028 гг. может дополнительно получить 19 млрд руб. от экспортных пошлин

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сельское хозяйство РФ в 2027-2028 годах может дополнительно получить из бюджета почти 19 млрд рублей от экспортных пошлин на зернобобовые культуры и продукцию масложирового комплекса. Это предусмотрено в проекте бюджета РФ на 2027 год и на период 2028-2029 годов, внесенном правительством РФ в Госдуму. Средства могут быть выделены при поступлении в бюджет соответствующих доходов.

Так, в 2027 году дополнительные ассигнования от экспортных пошлин на горох, нут, чечевицу, масличный лен, а также на подсолнечное масло и шрот способны составить 11,8 млрд рублей, в 2028 году - 8 млрд рублей.

Кроме того, согласно проекту, дополнительные ассигнования по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2027 году от проводимых Росрыболовством "крабовых аукционов" (продажа права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях) предусмотрены в почти 3,9 млрд рублей. На 2028 год заложено в бюджет 18,3 млрд рублей.

Оплата новых договоров на право пользования рыбопромысловыми участками в 2027 году может дополнительно поддержать рыбохозяйственный комплекс почти на 11,5 млрд рублей, в 2028 году - на 18,2 млрд рублей.

Как сообщалось, финансирование основной госпрограммы развития сельского хозяйства на 2027 год предусмотрено в размере 261 млрд 743,6 млн рублей против 402 млрд 178,7 млн рублей в 2026 году, в 2028 году - в 304 млрд 564 млн рублей. Финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2027 год запланировано в 18 млрд 729,7 млн рублей против 21 млрд 952,2 млн рублей в 2026 году, в 2028 году - в 10 млрд 471,2 млн рублей