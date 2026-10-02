Поиск

АПК РФ в 2027-2028 гг. может дополнительно получить 19 млрд руб. от экспортных пошлин

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сельское хозяйство РФ в 2027-2028 годах может дополнительно получить из бюджета почти 19 млрд рублей от экспортных пошлин на зернобобовые культуры и продукцию масложирового комплекса. Это предусмотрено в проекте бюджета РФ на 2027 год и на период 2028-2029 годов, внесенном правительством РФ в Госдуму. Средства могут быть выделены при поступлении в бюджет соответствующих доходов.

Так, в 2027 году дополнительные ассигнования от экспортных пошлин на горох, нут, чечевицу, масличный лен, а также на подсолнечное масло и шрот способны составить 11,8 млрд рублей, в 2028 году - 8 млрд рублей.

Кроме того, согласно проекту, дополнительные ассигнования по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2027 году от проводимых Росрыболовством "крабовых аукционов" (продажа права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях) предусмотрены в почти 3,9 млрд рублей. На 2028 год заложено в бюджет 18,3 млрд рублей.

Оплата новых договоров на право пользования рыбопромысловыми участками в 2027 году может дополнительно поддержать рыбохозяйственный комплекс почти на 11,5 млрд рублей, в 2028 году - на 18,2 млрд рублей.

Как сообщалось, финансирование основной госпрограммы развития сельского хозяйства на 2027 год предусмотрено в размере 261 млрд 743,6 млн рублей против 402 млрд 178,7 млн рублей в 2026 году, в 2028 году - в 304 млрд 564 млн рублей. Финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2027 год запланировано в 18 млрд 729,7 млн рублей против 21 млрд 952,2 млн рублей в 2026 году, в 2028 году - в 10 млрд 471,2 млн рублей

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

Жанна Немцова признана иноагентом

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны

Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

 Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

В Томской области будут платить за отстрел медведей

 В Томской области будут платить за отстрел медведей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов