Су-57 отработали истребительно-авиационное прикрытие на учении "Центр-2026"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-57 в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2026" обеспечили истребительно-авиационное прикрытие экипажей самолетов Су-34 в районе действий от авиаударов условного противника, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"По команде дежурных сил пара истребителей была поднята в воздух с оперативного аэродрома", - говорится в сообщении министерства.

"Во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район и самостоятельно определили классификацию целей, после чего произвели по ним электронные пуски ракет", - сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты Су-57 отличаются высокой маневренностью, малой заметностью, а также современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Это оборудование позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с сопровождаемыми экипажами и пунктами наземного управления", - отметил летчик Су-57, слова которого привели в российском военном ведомстве.