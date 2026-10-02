Разведгруппы ВДВ на учении "Центр-2026" десантировались с высоты 6 тыс. метров

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Скрытное десантирование в тыл условного противника, совершив перелёт на дальнее расстояние, выполнили разведывательные группы парашютно-десантного батальона ВДВ в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", сообщает министерство обороны РФ.

"Осуществив дальний перелет на самолёте военно-транспортной авиации Ан-26, две группы десантировались с высоты шесть тысяч метров на парашютных системах специального назначения "Стайер" с кислородным оборудованием, вооружением и снаряжением", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, "преодолев на парашютах расстояние более 17 тысяч метров и спланировав по своим направлениям, разведчики скрытно приземлились в тылу условного противника, вышли в назначенные точки и приступили к разведке местности, а также разгрузке материальных средств и оборудования, доставленных вместе с ними на автоматизированных парашютных системах доставки грузов (АПСДГ-250)".

"Также в составе двух групп десантировались операторы наземных робототехнических комплексов, которые сразу же приступили к развертыванию станций управления НРТК для последующего управления ими в ходе боя", - информирует ведомство.

По замыслу учений, "российским десантникам после перелёта на дальнее расстояние на самолетах Ил-76 ВКС России, предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную учебно-боевую задачу, при выполнении которой впервые будут десантированы из самолетов ВТА три единицы наземных робототехнических комплексов, предназначенных для огневой поддержки действий штурмовых подразделений, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и уничтожения дорожной инфраструктуры в тылу противника", сказано в сообщении.