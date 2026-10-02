Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест на специальностях с регулируемым объёмом приёма, также закрепляется единый график публикации российскими вузами информации о платных местах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минобрнауки России разработало проект постановления правительства Российской Федерации по совершенствованию правил определения предельного количества мест для платного приема в вузы", - говорится в сообщении.

В частности, документом предусматривается, что участники СВО и их дети будут приниматься на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест при поступлении на специальности, по которым законодательством об образовании предусмотрено регулирование объема платного приема. Гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от этих лимитов, уточнили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что реализуют широкий спектр мер поддержки в сфере высшего образования участников СВО и их детей. Участники СВО и их дети имеют право поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты, которая ежегодно устанавливается вузом в размере не менее чем 10% от общего числа бюджетных мест, уточнили там.

"На 2026/27 учебный год для приема в рамках отдельной квоты было установлено 56 870 бюджетных мест, на которые было принято 41 811 участников СВО и их детей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, проект постановления закрепляет единый график информирования российскими университетами о количестве мест для платного приема.

Согласно предлагаемым изменениям, Минобрнауки России будет утверждать предельное количество мест для платного приема на специальности, в отношении которых осуществляется регулирование объемов приема, не позднее 15 марта года, после итогов конкурса по распределению контрольных цифр приема, завершаемого накануне до 31 декабря.

Вузы в свою очередь будут устанавливать количество платных мест по нерегулируемым специальностям и публиковать на своих официальных сайтах полную информацию о платном обучении не позднее 15 апреля, пояснили в министерстве.

Так абитуриенты и их родители заблаговременно получат точное представление о реальных условиях поступления на платные места, сообщили в пресс-службе.

В соответствии с поручением президента России в 2025 году российским правительством утверждены правила определения предельного количества мест для приема на обучение на платной основе, а также перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на платное обучение.