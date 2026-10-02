Поиск

Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов
Архивное фото
Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест на специальностях с регулируемым объёмом приёма, также закрепляется единый график публикации российскими вузами информации о платных местах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минобрнауки России разработало проект постановления правительства Российской Федерации по совершенствованию правил определения предельного количества мест для платного приема в вузы", - говорится в сообщении.

В частности, документом предусматривается, что участники СВО и их дети будут приниматься на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест при поступлении на специальности, по которым законодательством об образовании предусмотрено регулирование объема платного приема. Гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от этих лимитов, уточнили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что реализуют широкий спектр мер поддержки в сфере высшего образования участников СВО и их детей. Участники СВО и их дети имеют право поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты, которая ежегодно устанавливается вузом в размере не менее чем 10% от общего числа бюджетных мест, уточнили там.

"На 2026/27 учебный год для приема в рамках отдельной квоты было установлено 56 870 бюджетных мест, на которые было принято 41 811 участников СВО и их детей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, проект постановления закрепляет единый график информирования российскими университетами о количестве мест для платного приема.

Согласно предлагаемым изменениям, Минобрнауки России будет утверждать предельное количество мест для платного приема на специальности, в отношении которых осуществляется регулирование объемов приема, не позднее 15 марта года, после итогов конкурса по распределению контрольных цифр приема, завершаемого накануне до 31 декабря.

Вузы в свою очередь будут устанавливать количество платных мест по нерегулируемым специальностям и публиковать на своих официальных сайтах полную информацию о платном обучении не позднее 15 апреля, пояснили в министерстве.

Так абитуриенты и их родители заблаговременно получат точное представление о реальных условиях поступления на платные места, сообщили в пресс-службе.

В соответствии с поручением президента России в 2025 году российским правительством утверждены правила определения предельного количества мест для приема на обучение на платной основе, а также перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на платное обучение.

Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуму внесен проект о создании центров энергосбережения во всех регионах РФ

Что произошло за день: пятница, 2 октября

В ЛНР сообщили о массовых отключениях электричества из-за нештатной ситуации

Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

 Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

Путину на полигоне "Чебаркульский" показали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5"

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

 Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

Жанна Немцова признана иноагентом

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12050 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов