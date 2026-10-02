Подразделения армии КНР остановили контратаку "противника" в ходе основного этапа учений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе основного этапа учений "Центр-2026", применяя тактику внезапности, выдвинулись из выжидательного района и уничтожили условного противника, который предпринял контратаку, сообщает министерство бороны РФ.

"Захватив рубеж и заняв выгодные позиции, подразделения армии КНР обеспечили прикрытие левого фланга полосы наступления соединения Вооружённых сил Российской Федерации", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.