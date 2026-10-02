Новые термобарические снаряды для систем "Солнцепек" и "Тосочка" применили на учениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2026" применили тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Тосочка" с новыми термобарическими снарядами, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"В целях наращивания огневого воздействия и поражения обнаруженных целей противника на полигоне Чебаркульский в ходе основного этапа СКШУ "Центр-2026" были применены тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" с новыми термобарическими боеприпасами увеличенной мощности и дальностью стрельбы до 20 километров", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, боевая машина ТОС-1А имеет автоматизированную систему управления огнем "Сигнал", применение которой позволяет осуществить топопривязку без выхода экипажа из боевой машины.

"С учетом опыта специальной военной операции боевые машины оснащены пассивными средствами противодроновой защиты типа "Мангал" и эффективными комплексами радиоэлектронной борьбы "ГРОЗА", ГБШ-950, позволяющими подавлять каналы управления беспилотными летательными аппаратами", - проинформировало Минобороны РФ.

Официально сообщалось, что общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет более 6 000 военнослужащих: от Российской Федерации - 4 600, от иностранных войск - 1479, их них 634 - воинские контингенты государств КСОР ОДКБ. Задействуются также более 600 единиц техники, в том числе самолетов и вертолетов - 55 единиц, БПЛА различных модификаций - 567 единиц, роботизированных систем - более 50 единиц.