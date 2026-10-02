В Госдуму внесен проект о создании центров энергосбережения во всех регионах РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о создании региональных центров энергосбережения на территории всех субъектов Российской Федерации.

Соответствующая инициатива (№3373-9) размещена в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы.

К ключевым направлениям деятельности региональных центров энергосбережения, согласно законопроекту, планируется отнести координацию и контроль за исполнением требований по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности государственными (муниципальными) учреждениями, а также мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мониторинг показателей энергоэффективности и верификацию данных в различных сферах экономики, информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению.

Кроме того, региональные центры энергосбережения наделяются полномочием по содействию в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Также региональные центры энергосбережения будут корректировать годовые лимиты потребления энергетических ресурсов и воды главных распорядителей получателей бюджетных средств.

В настоящее время не предусмотрено обязательное создание в субъектах РФ отдельных органов или учреждений, основным функционалом которых была бы реализация госполитики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ.

На данный момент региональные центры энергосбережения созданы в 51 субъекте РФ, при этом отсутствует единый подход в части их правового статуса, полномочий и функционала, говорится в документе.

Вместе тем наличие центра энергосбережения в регионе по сравнению регионами, где такой центр отсутствует, показывает непрерывную тенденцию роста показателей энергетической эффективности в этих субъектах РФ, отмечают разработчики законопроекта. Ими стала группа сенаторов во главе с Андреем Кутеповым.