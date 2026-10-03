Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Восток" нанесены удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, за сутки Украина на этом участке потеряла свыше 240 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что группировкой "Запад" нанесены удары по ВСУ в Харьковской области, противник за сутки потерял более 220 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявило Минобороны РФ.

Группировка нанесла удары по ВСУ в районе Славянска, Краматорска, Василевской пустоши и Николаевки в ДНР, Украина потеряла там за сутки почти 200 военнослужащих, заявило министерство.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Веселянка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих ВСУ", - заявило Минобороны РФ.