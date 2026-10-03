Поиск

Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Восток" нанесены удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, за сутки Украина на этом участке потеряла свыше 240 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что группировкой "Запад" нанесены удары по ВСУ в Харьковской области, противник за сутки потерял более 220 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявило Минобороны РФ.

Группировка нанесла удары по ВСУ в районе Славянска, Краматорска, Василевской пустоши и Николаевки в ДНР, Украина потеряла там за сутки почти 200 военнослужащих, заявило министерство.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Веселянка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ повторно предостерегает иностранцев от нахождения на Украине

 МИД РФ повторно предостерегает иностранцев от нахождения на Украине

Власти РФ разрешили до конца года включать в биржевой норматив продажи на АЗС с пределом цен

Анатолий Кашпировский умер на 88-м году жизни

Суд арестовал главу госкомиссии по запасам полезных ископаемых Шпурова

 Суд арестовал главу госкомиссии по запасам полезных ископаемых Шпурова

Более 200 дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Белгородская область подверглась 135 атакам за сутки, есть погибший

За ночь над регионами РФ нейтрализовано 218 беспилотников ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

 Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

Порода обрушилась на шахте в Свердловской области, один человек погиб

Многоквартирные дома повреждены в Калуге после атаки БПЛА, есть пострадавшие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3824 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов