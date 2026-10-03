В МИД РФ заявили, что армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других городах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Российской Федерации продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах, говорится в заявлении МИД РФ.

"МИД России повторно информирует, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны Вооруженные силы Российской Федерации продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия", - заявили в МИД.