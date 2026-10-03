Лавров 6 октября встретится в Москве с министром иностранных дел Восточного Тимора

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташ, сообщили в МИД РФ.

"Планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая углубление политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы отношений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи "предполагается также рассмотреть основные международные и региональные сюжеты".

Как пояснили на Смоленской площади, Фрейташ будет находиться в Москве с официальным визитом 4-6 октября.