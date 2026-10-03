Минобороны РФ заявило о поражении в порту Одессы сухогруза с военным имуществом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России поразили в порту Одесса судно, которое доставило на Украину военное имущество, заявило в субботу министерство обороны РФ.

"Сегодня днем в результате удара беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражено морское судно типа сухогруз, доставившее на Украину военное имущество", - сказано в сообщении ведомства.

Министерство заявило, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Ранее в субботу Минобороны России заявило, что минувшей ночью беспилотниками в северо-западной части Чёрного моря поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для ВСУ.