Александр Никитин освобожден от должности замминистра спорта в связи с избранием в Думу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Александр Никитин освобожден от должности статс-секретаря - замминистра спорта Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

Распоряжение об этом от 29 сентября подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Никитина Александра Александровича от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва", - говорится в документе.