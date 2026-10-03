Ребенок пострадал при детонации дрона в Белгородской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ребенок получил ранения в результате детонации БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает в субботу региональный оперштаб.

"В Шебекинском округе в селе Красная Поляна при детонации FPV-дрона 11-летний мальчик получил осколочное ранение бедра", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

Кроме того, в округе повреждены остекления двух частных домов и автомобиль.

В Грайворонском округе атаке подверглись социальный объект и частный дом, добавили в оперштабе.

В поселке Юсупово Ракитянского округа вследствие детонации дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома.