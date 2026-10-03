Поиск

Ребенок пострадал при детонации дрона в Белгородской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ребенок получил ранения в результате детонации БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает в субботу региональный оперштаб.

"В Шебекинском округе в селе Красная Поляна при детонации FPV-дрона 11-летний мальчик получил осколочное ранение бедра", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

Кроме того, в округе повреждены остекления двух частных домов и автомобиль.

В Грайворонском округе атаке подверглись социальный объект и частный дом, добавили в оперштабе.

В поселке Юсупово Ракитянского округа вследствие детонации дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Что произошло за день: суббота, 3 октября

Задействованное для электроснабжения ЗАЭС оборудование повреждено обстрелами

Пятеро погибших обнаружены на месте пожара на Краснозаводском химзаводе

Аэропорт Внуково работает по согласованию

Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатной работе

 Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатной работе

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

МИД РФ повторно предостерегает иностранцев от нахождения на Украине

 МИД РФ повторно предостерегает иностранцев от нахождения на Украине

Власти РФ разрешили до конца года включать в биржевой норматив продажи на АЗС с пределом цен

Анатолий Кашпировский умер на 88-м году жизни
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3824 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов