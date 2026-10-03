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Два человека пострадали от сброшенных с БПЛА взрывных устройств в Брянской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя в Брянской области получили ранения от подрыва на взрывных устройствах, сброшенных с дронов ВСУ, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

"В Брянском районе в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолетного типа, ранения получили два мирных жителя", - написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Max.

Ковальчук призвал соблюдать меры предосторожности и не приближаться к незнакомым предметам.

Брянская область
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