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Оползни и камнепады привели к закрытию участков дорог в пяти районах Дагестана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Проезд транспорта временно закрыт на шести участках автодорог в пяти районах Дагестана из-за оползней, схода селей и обвалов скальных пород, сообщает в субботу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"По состоянию на 21:00 мск 3 октября транспортное сообщение прервано на шести участках дорог в пяти районах Дагестана. В Ахтынском районе на 5 км закрыта дорога "Подъезд от автодороги Ахты - Курукал - Хнов с подъездом к детскому санаторию к селу Фий" в результате обвалов и селевых потоков. К расчистке приступят завтра, с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно из-за камнепада закрыт участок автодороги "Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала - Кунки" (20 км) в Дахадаевском районе Дагестана.

После схода оползней в Кайтагском районе закрыта автодорога "Маджалис - Варсит - Шиланша" (11+700 км). Ориентировочное время открытия обоих участков автодорог - к 15:00 мск 4 октября.

Запрещен проезд автотранспорта и на участке автодороги "Тлярата - Камилух" (16 км) в Тляратинском районе из-за оползневых процессов верхового откоса у села Саниорта. Ориентировочное время возобновления движения - 14:00 мск 4 октября.

В Чародинском районе после схода оползня на 27 км закрыта автодорога "Цуриб - Арчиб". Возобновить здесь движение транспорта планируется в 12:00 мск 4 октября.

В Минтрансе республики напомнили, что утром субботы в Тляратинском районе была временно закрыта автодорога "Ланда - Шидиб" (1 км) из-за камнепадов и разрушений полки земляного полотна дороги. В настоящее время без транспортного сообщения остаются три населенных пункта - Бочох, Хантаколоб, Шидиб. Ориентировочное время открытия дороги - к 15:00 мск 5 октября.

Ранее спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана обильных осадках с 1 по 3 октября.

Минтранс Дагестан
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