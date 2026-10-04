В Минобороны заявили об эффективности Системы Космических войск по контролю ракетоопасных направлений

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска России обладают эффективной системой орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, надёжно обеспечивают глобальный мониторинг космической обстановки, сообщает министерство обороны РФ.

"В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в воскресенье.

Минобороны информирует, что среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС России, - "поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск".

"В числе безусловных приоритетов также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Космические войска решают широкий спектр задач.

Основными из них являются: "Наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов, управления и поддержания в установленном составе и готовности к проведению космических систем военного и двойного назначения, в том числе средств их запуска", - сказано в сообщении.

4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник, в этом году им исполнилось 69 лет.

4 октября 1957 года в СССР было положено начало космической эры: с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полёте осуществляли специалисты, которые стали основой для формирования нынешних Космических войск.

"Сегодня организационно Космические войска входят в Воздушно-космические силы Российской Федерации и выполняют задачи в составе 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения и входящих в неё Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также воинских частей космодрома Плесецк. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского", - сообщает министерство обороны РФ.