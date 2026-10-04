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Президент Ирана заявил, что страна приняла меры, чтобы выдержать санкционное давление

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти приняли серию мер, чтобы выдержать экономическое давление со стороны США, заявил в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Правительство приняло новые шаги, чтобы реагировать на эту особенную ситуацию. В последние месяцы наши враги старались перерезать ключевые артерии нашей страны", - написал он в соцсети X.

По его словам, экономическое давление на Иран действительно усилилось. "Однако мы (...) не позволили врагу достигнуть целей своей экономической войны", - добавил Пезешкиан.

В последние месяцы США отказались от масштабных ударов по Ирану и перешли к усилению санкционного давления. В Вашингтоне надеются, что такие меры подтолкнут Тегеран к уступкам на переговорах по урегулированию конфликта.

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