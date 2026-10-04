Восточнее Одессы поражено судно, доставлявшее военное имущество для ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ночью поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью в результате удара беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее города Одесса поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военное имущество для ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, "Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ".