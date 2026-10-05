Сотрудник Запорожской АЭС погиб от удара дрона по грузовику

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Запорожской АЭС погиб 4 октября в результате удара дрона по грузовику, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

""Газель" с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель - сотрудник станции - погиб", - сказал он.

По данным "Росатома", в Энергодаре на сегодняшний день из-за артиллерийских обстрелов и атак дронов уничтожено около 70 объектов коммунальной, социальной и торговой инфраструктуры, еще порядка 50 повреждено.

"Первые 13 семей уже получили компенсационные выплаты за поврежденное имущество и пострадавших родственников", - отметил Лихачев. "Росатом" намерен продолжать компенсационные выплаты пострадавшим за счет госкорпорации без привлечения средств городского бюджета.