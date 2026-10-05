Житель Шебекина пострадал при взрыве дрона

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть пострадавший, сообщает региональный оперштаб.

В Шебекине в результате взрыва дрона на предприятии мужчина получил акубаротравму. Лечиться он будет амбулаторно.

Второй FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому, там повреждены остекление и фасад. Осколками посекло три машины.

В селе Бобрава Ракитянского округа от взрыва FPV-дрона посечены кузов и стекла автомобиля. В хуторе Кривая Роща вследствие удара дрона пробита кровля частного дома.

В городе Валуйки при детонации беспилотника поврежден грузовик.

В хуторе Масычево Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль и разбил его. В селе Головчино в результате удара FPV-дрона повреждена передняя часть кузова автомобиля. В селе Косилово от детонации дрона посекло машину.

В селе Бессоновка Белгородского округа при ударе дрона разбита кабина грузового автомобиля.