Житель Шебекина пострадал при взрыве дрона
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть пострадавший, сообщает региональный оперштаб.
В Шебекине в результате взрыва дрона на предприятии мужчина получил акубаротравму. Лечиться он будет амбулаторно.
Второй FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому, там повреждены остекление и фасад. Осколками посекло три машины.
В селе Бобрава Ракитянского округа от взрыва FPV-дрона посечены кузов и стекла автомобиля. В хуторе Кривая Роща вследствие удара дрона пробита кровля частного дома.
В городе Валуйки при детонации беспилотника поврежден грузовик.
В хуторе Масычево Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль и разбил его. В селе Головчино в результате удара FPV-дрона повреждена передняя часть кузова автомобиля. В селе Косилово от детонации дрона посекло машину.
В селе Бессоновка Белгородского округа при ударе дрона разбита кабина грузового автомобиля.