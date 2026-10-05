Минпросвещения РФ создаст нейросеть для сферы образования

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ готово реализовать предложение учителя года-2026 Алексея Морозова по созданию нейросети для сферы образования, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

На встрече в понедельник с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать так, "чтобы искусственный интеллект в ходе образовательного процесса не создавал условий, при которых качество подготовки будет не улучшаться, а ухудшаться". Он также назвал хорошей идею создания отдельной нейросети для сферы образования, которая помогала бы учителю и ученику.

"Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича (Морозова - ИФ) и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования", - сказал Кравцов.

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября.