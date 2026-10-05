Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ на Курск

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке ВСУ в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта на Энгельса. Повреждён электробус, он загорелся. Пассажиров оперативно эвакуировали", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.

По его информации, в результате падения обломков пострадали три человека: двое мужчин и ребенок.

"У восьмилетней девочки ссадины рук. Травмы, к счастью, лёгкие. Помощь ей оказали на месте. У 61-летнего мужчины открытый перелом левой ноги. Его госпитализируют в Курскую областную больницу. У 27-летнего молодого человека травма головы, от госпитализации он отказался", - проинформировал Хинштейн.

В настоящее время на улице затруднено движение транспорта.

Кроме того, по информации губернатора, в районе Железнодорожного округа поврежден частный дом. Ранена женщина. Ей также оказывается вся необходимая помощь.