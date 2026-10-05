Хинштейн сообщил о еще одном раненом после падения фрагментов БПЛА на электробус

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о еще одном пострадавшем в результате падения фрагментов БПЛА на областной центр.

"По уточненной информации, еще один подросток получил травмы при повреждении электробуса в Курске обломками БПЛА. У 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, сотрясение головного мозга. Госпитализируем ее в Курскую областную больницу", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Ранее в понедельник Хинштейн сообщил, что из-за падения обломков БПЛА в Курске загорелся электробус. Пассажиров эвакуировали. Пострадали пять человек, включая 8-летнего ребенка и 13-летнего подростка.