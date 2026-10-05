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МИД РФ пообещал соразмерный ответ на новые санкции Японии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия соразмерно ответит на новые японские санкции, контрмеры затронут сферы, представляющие интерес для Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с нашей стороны, которые будут ориентированы прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД в понедельник.

Как пояснила Захарова, речь одет о мерах, которые Токио анонсировал 2 октября и которые затронули 33 российских юридических и девять физических лиц, а также ряд компаний за рубежом. Кроме того, указала представитель МИД, недружественные решения впервые касаются ограничений в сфере судоходства.

По словам Захаровой, "правительство Японии продолжает предпринимать бездумные шаги, провоцирующие дальнейшую деградацию того немногого, что осталось от отношений этого государства с Россией".

"Обратили на себя внимание неуклюжие попытки японских властей оправдать эти ничем не спровоцированные с нашей стороны враждебные действия "текущей ситуацией вокруг Украины", а также цинично подавать их в качестве некоего "вклада в мирное урегулирование". Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса", - заявила Захарова.

Как отмечается в комментарии представителя МИД, "при этом в Токио вновь продемонстрировали свое пренебрежение международным правом и двусторонними соглашениями".

"В действующем между нашими государствами Торговом договоре 1957 года среди прочего прямо прописаны гарантии для судов и экипажей в отношении всех вопросов торгового судоходства на условиях не менее благоприятных, чем для любых третьих стран", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Япония
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