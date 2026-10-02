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Япония добавила в санкционные списки по РФ 33 организации и девять человек

Токио ограничит оказание услуг для 35 судов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Японские власти пополнили антироссийские санкционные списки еще 33 юридическими и девятью физическими лицами, говорится в пресс-релизе Минфина Японии.

Согласно ему, ограничения предусматривают замораживание активов, ограничения на операции с капиталом и оказание услуг, запрет на поставки товаров, способствующих развитию промышленности РФ. Также правительство запрещает предоставление услуг 35 судам, по версии Токио, связанных с РФ.

В частности, в санкционных списках - ООО "Уралдронзавод", "Туламашзавод", АО "Коломенский завод", АО "НПП "Завод "Искра", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, АО "Научно-Производственная Корпорация "Системы Прецизионного Приборостроения", АО "ВНИИР-Прогресс", "Каменский машиностроительный завод". Кроме того, санкции затронули "ТСК Вектор", ООО "Алабуга Девелопмент" и ООО "Алабуга Машинери", АО "Аэроэлектромаш", ПАО "Мотовилихинские заводы", АО "Военторг", Центральное научно-производственное объединение "Ленинец", АО "53 Арсенал", АО "Воскресенский агрегатный завод", АО "Промышленные технологии", АО "Ново-Вятка", АО "Астейс", ПАО "Морион и ООО "Тримикс".

Кроме того, списки пополнили компанией из Турции - Solid Tarim Inovasyon Anonim Sirketi, а также тремя из ОАЭ: Amegino FZE, Auto Parts East FZCO и MOTO Export DWC LLC.

Япония РФ
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