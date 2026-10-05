В МИД России указали на отсутствие должной реакции на украинские удары по ЗАЭС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В МИД России призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Украины, продолжающей наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре, констатировали отсутствие должной реакции со стороны государств Запада на такие действия Киева.

"Киевский режим продолжает целенаправленно создавать угрозы серьёзной ядерной аварии, атакуя российскую Запорожскую АЭС (ЗАЭС). 4 октября ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар по лабораторно-бытовому корпусу № 2 ЗАЭС, расположенному в непосредственной близости - в 200 метрах - от энергоблоков станции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с продолжающимися нападениями и провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС. Текст комментария опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Также Киевом дважды был осуществлён обстрел здания переработки радиоактивных отходов. Зачинщики этой провокации прекрасно отдают себе отчёт в том, что в результате нападения на данный объект инфраструктуры ЗАЭС может быть повреждено оборудование, исправная работа которого необходима для поддержания безопасного обращения с радиоактивными материалами", - говорится в комментарии.

Как отмечает Захарова, в этот же день, 4 октября, в районе Мелитополя был нанесён удар по грузовому автомобилю, перевозившему продукты для персонала станции. Водитель погиб.

"Таким образом, Украина продолжает наносить удары по ЗАЭС и связанной с ней инфраструктуре с целью затруднения функционирования станции и создания угрозы ядерной аварии. Эти бесчинства на грани ядерной катастрофы вновь вскрывают истинную террористическую сущность киевского режима", - говорится в комментарии.

Как подчеркивают в МИД РФ, активизация Киевом обстрелов ЗАЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции на такие действия со стороны государств Запада, фактически потакающих осуществлению новых нападений и провокаций и продолжающих снабжать Украину оружием. "Подобное отношение к ударам ВСУ по ЗАЭС показывает настоящую цену рассуждениям представителей этих стран о ядерной и физической ядерной безопасности на различных международных площадках, будь то МАГАТЭ и ООН, а также демонстрирует, что для достижения своих целей они готовы поддерживать любые террористические методы, используемые их прихлебателями", - подчеркнула Захарова.

"Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров", - говорится в комментарии официального представителя МИД России.