Минцифры подготовило положение об электронной почтовой системе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающего положение об электронной почтовой системе, которая будет использоваться для отправки юридически значимых сообщений через Госуслуги. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Создание электронной почтовой системы предусмотрено законом "О внесении изменений в федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты РФ", принятым летом.

Согласно проекту постановления, электронная почтовая система создается для обеспечения приема и доставки юридически значимых сообщений, а также направления информации о почтовых отправлениях, почтовых переводах денежных средств на единый портал Госуслуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. "Система станет официальным каналом для направления на Госуслуги юридически значимых сообщений гражданам и организациям", - пояснили журналистам в Минцифры.

Оператором системы станет АО "Почта России", которая должна будет обеспечивать ее создание, развитие и эксплуатацию системы.

Постановлением определяется круг пользователей системы: это органы государственной власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юридические лица.

Кроме того, утверждается порядок взаимодействия с системой госорганов, юрлиц и граждан. Например, система будет интегрирована с электронными почтовыми ящиками на Госуслугах. Положение об их создании будет утверждено отдельным документом, уточнили в Минцифры.

Для отправителей устанавливаются категории сообщений, направляемых на портал Госуслуг, за которые с них будет взиматься плата.

В частности, это сообщения, направляемые в соответствии с требованиями законодательства, муниципальными правовыми актами и нормативными актами ЦБ РФ в рамках исполнения функций органов власти всех уровней и ЦБ. Также это сообщения, направляемые в рамках исполнения функций и полномочий юридических лиц, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, государственных компаний и корпораций, иных юрлиц, доля участия РФ в уставном капитале которых составляет более 50%.

Кроме того, плата будет взиматься за отправку сообщений, связанных с осуществлением конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Также платной будет отправка сообщений, содержащих информацию о сделках и (или) иную, связанную с заключением и (или) совершением сделки информацию, имеющую правовое значение. В перечень также попали сообщения, направляемые в рамках реализации прав и обязанностей граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юрлиц, в их взаимоотношениях с организациями, реализующими отдельные публичные полномочия.

Проект закрепляет возможность отказаться от получения электронных сообщений. В таком случае они будут направляться в бумажном виде.

В проекте также определены требования к системе и защите информации, необходимость интеграции с порталами Госуслуг.

Как отметили в Минцифры, сейчас нет единого универсального канала для отправки уведомлений: каждый госорган или организация выбирают свой способ доставки – через личный кабинет на Госуслугах, по e-mail, через специализированные сервисы. "Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто", - отметили в министерстве.

"Электронная почтовая система позволит создать единый канал для всех юридически значимых сообщений с фиксацией доставки, интеграцией с Госуслугами и возможностью отправлять и получать юридически значимые сообщения универсальным способом", - заявили в Минцифры.

Предполагается, что в случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2027 года. Положения, касающиеся использования электронных почтовых ящиков, вступят в силу с 1 сентября.