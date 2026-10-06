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Что случилось этой ночью: вторник, 6 октября

Атака БПЛА на Московский регион, указ Трампа о "красном" дизеле, жесткая посадка вертолета Ми-8 на Камчатке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- С вечера понедельника в сторону Московского региона летело 650 БПЛА. Большую часть уничтожили на дальних рубежах, 105 дронов сбили на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорты Московского авиаузла приостанавливали обслуживание рейсов. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и шести пострадавших.

- Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на использование "красного" дизеля для снижения цен на топливо. Разрешение будет действовать до конца года.

- Хуситы атаковали баллистическими ракетами и БПЛА аэропорты в Эр-Рияде и Абхе, а также НПЗ компании Aramco в Рабихе. ВМС Саудовской Аравии нанесли удары по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда на Красном море.

- Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки. На борту находились три человека, они не пострадали. СК начал проверку.

- Трамп заявил, что американская администрация может оказать поддержку России в связи с выявлением пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области.

- ВМС США за последние два месяца уничтожили 13 судов, нарушивших блокаду Ирана, сообщили в CENTCOM.

- Футболисты сборной Франции со счетом 4:1 победили команду Бельгии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

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