Рыбак пострадал в результате нападения медведя в Иркутской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Медведь напал на рыбака на реке Киренга в Качугском округе Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник.

"Хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, медведь набросился на местного жителя, занимавшегося рыбалкой, когда мужчина причалил к берегу и разгружал лодку. Пенсионер смог отбиться от зверя, забраться в лодку и отплыть. В результате инцидента рыбак получил раны рук и тела.

Ранее сообщалось, что в этом году в Приангарье после встречи с медведями погибли пять человек, еще пять пострадали.

В регионе действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов.