Три человека пострадали при столкновении автомобиля с медведем в Томской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля с медведем произошло вечером 5 октября на 9-м километре автодороги "Камаевка - Асино - Первомайское" в Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник.

"Автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя совершил наезд на медведя, вышедшего на проезжую часть. После наезда автомобиль съехал в кювет и опрокинулся", - говорится в сообщении.

Помимо водителя в автомобиле находилась 19-летняя девушка и 24-летний мужчина, они были госпитализированы с травмами.

Отмечается, что медведь в результате ДТП погиб.