В Томском районе нашли женщину, предположительно, убитую медведем
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Томской области начали процессуальную проверку обстоятельств гибели женщины, на которую, вероятно, напал медведь, сообщило региональное управление СКР.
"По данным следствия, утром 8 октября 2026 года неподалеку от деревни Лязгино Томского района возле автодороги обнаружено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти женщины.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.