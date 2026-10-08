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В Томском районе нашли женщину, предположительно, убитую медведем

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Томской области начали процессуальную проверку обстоятельств гибели женщины, на которую, вероятно, напал медведь, сообщило региональное управление СКР.

"По данным следствия, утром 8 октября 2026 года неподалеку от деревни Лязгино Томского района возле автодороги обнаружено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти женщины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СКР Лязгино Томский район Томская область
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