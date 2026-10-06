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Роспотребнадзор отрицает введение ограничений в Иркутской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Информация о введении усиленного санитарно-эпидемиологического режима и строгих ограничений в Иркутской области является недостоверной, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"В сети распространяется ложное сообщение о введении усиленного санитарно-эпидемиологического режима и строгих ограничений в Иркутской области. Сообщаем, что указанный документ и информация не имеют отношения к официальным источникам и являются недостоверными", - говорится в сообщении.

На данный момент таких решений не принималось. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная.

В Роспотребнадзоре 4 октября сообщили, что организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Также сообщалось, что комиссия по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявила. Выводы этой комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

5 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная; медицинское наблюдение в отношении 60% контактных лиц сотрудницы противочумного института завершено.

Роспотребнадзор Шелехов Анна Попова Иркутский противочумного институт
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