Поиск

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции
Марко Рубио
Фото: Arvind Yadav/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Госдепа Марко Рубио обратился к России с призывом предоставить странам мира больше информации о выявленной в Иркутской области инфекции.

"Мы призываем Россию быть "прозрачной" и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом", - сказал Рубио журналистам во вторник.

Рубио считает на данном этапе неправильным строить догадки о том, как произошло заражение, так как пока информации у США недостаточно.

В РоссииРоспотребнадзор опроверг введение эпидемиологических ограничений в Иркутской областиРоспотребнадзор опроверг введение эпидемиологических ограничений в Иркутской областиЧитать подробнее

4 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. "Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "пневмония неустановленной этиологии", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. "В связи с профессиональной деятельностью заболевшей при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями. По результатам выявлены два случая Covid-19 и два случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены", - заявили в Роспотребнадзоре.

"Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены", - добавили в пресс-службе.

США Марко Рубио Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

 Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

 Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Нобелевскую премию по физике присудили за обсерваторию IceCube и открытие космических нейтрино

 Нобелевскую премию по физике присудили за обсерваторию IceCube и открытие космических нейтрино

Сейм Литвы снова проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия

Brent подорожала до $100,9 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 6 октября

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

 Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

Трамп подписал указ о снятии ограничений на использование "красного" дизеля

 Трамп подписал указ о снятии ограничений на использование "красного" дизеля

Штаты за последние два месяца уничтожили 13 судов, нарушивших блокаду Ирана

 Штаты за последние два месяца уничтожили 13 судов, нарушивших блокаду Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов