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Напавший на детский лагерь "Орленок" в Туве приговорен к принудительным работам

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тандинский суд в Туве вынес приговор мужчине, избившему детей в лагере "Орленок" в июне 2026 года, сообщила прокуратура региона.

Ему назначили два с половиной года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Также был частично удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей на общую сумму 275 тысяч рублей.

В прокуратуре напомнили, что в июне мужчина был пьян, он проник в детский оздоровительный лагерь на берегу озера Чагытай, побил детей и повредил в корпусе мебель. Сообщалось, что пострадали 14 несовершеннолетних. Напавшего задержали сотрудники лагеря и передали его полиции. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК).

Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и обжаловало его в апелляционном порядке.

Орленок Тува Тандинский суд
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