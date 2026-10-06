Поиск

Дела о терактах возбуждены после ударов украинских дронов по объектам в Подмосковье и ДНР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уголовные дела о террористических актах возбуждены в связи с ударами украинских беспилотников по гражданским объектам в Московской области и ДНР, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В ночь на 6 октября вооруженные формирования Украины с применением беспилотников нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям в Московской области. В поселке Радумля Солнечногорского округа и в городе Домодедово погибли двое мужчин", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что по предварительным данным, еще девять мирных жителей пострадали в разных населенных пунктах региона.

"В Калининском районе Горловки ВФУ нанесли удар по пассажирскому автобусу. В результате ранения различной степени тяжести получили восемь человек", - сказала представитель СКР.

В связи с этим, по ее словам, возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Следователями СК России проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей беспилотных летательных аппаратов, а также лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений", - добавила Петренко.

Подмосковье Домодедово Солнечногорск Светлана Петренко СКР Радумля Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные взяли под контроль Голубково в Запорожской области

Наемник из США заочно осужден в РФ за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

 Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

В РФ заочно осужден бывший топ-менеджер "Смоленского банка", связанный с Коломойским

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Обломки беспилотника повредили ЛЭП в Домодедове

Житель Тамбова арестован по подозрению в подготовке подрыва машины работника ОПК

 Житель Тамбова арестован по подозрению в подготовке подрыва машины работника ОПК

Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 161

В Подмосковье нашли второго погибшего в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12127 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов