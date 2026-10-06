Дела о терактах возбуждены после ударов украинских дронов по объектам в Подмосковье и ДНР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уголовные дела о террористических актах возбуждены в связи с ударами украинских беспилотников по гражданским объектам в Московской области и ДНР, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В ночь на 6 октября вооруженные формирования Украины с применением беспилотников нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям в Московской области. В поселке Радумля Солнечногорского округа и в городе Домодедово погибли двое мужчин", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что по предварительным данным, еще девять мирных жителей пострадали в разных населенных пунктах региона.

"В Калининском районе Горловки ВФУ нанесли удар по пассажирскому автобусу. В результате ранения различной степени тяжести получили восемь человек", - сказала представитель СКР.

В связи с этим, по ее словам, возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Следователями СК России проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей беспилотных летательных аппаратов, а также лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений", - добавила Петренко.