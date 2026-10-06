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"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу
Фото: Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа", ссылаясь на указ президента РФ об усилении контроля за информацией и статистикой в ТЭК, перестает публиковать ряд данных в секции "Нефтепродукты", в частности, об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаром по которым является бензин и дизтопливо, сообщает сайт площадки.

Не публикуется следующая информация: ход торгов с 15-минутной задержкой информации об объеме заключенных договоров: объем (т), объем (рубли), договоров (штук); информация об объеме заключенных договоров: объем (т), объем (рубли), договоров (штук) в карточке инструмента; архивная информация о планах реализации бензина и дизтоплива.

Также не публикуются ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции "Нефтепродукты", в том числе архивные.

При этом, согласно сообщению биржи, информацию с соблюдением режима конфиденциальности по вышеуказанным инструментам продолжат получать участники торгов через АРМ "Терминал" и пользователи информационных услуг.

В сентябре Владимир Путин подписал указ № 686 о перечне информации в ТЭК, доступ к которой ограничен, а также о порядке ее использования. Эти меры приняты в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

Владимир Путин США ТЭК Петербургская биржа
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