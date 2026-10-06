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В Кремле позитивно восприняли предложение Трампа помочь в связи с иркутской инфекцией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно восприняли предложение президента США Дональда Трампа о помощи России в связи с выявленной в Иркутской области пневмонией неустановленной этиологии.

"Это всегда очень хорошо, когда взаимная помощь предлагается", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Задававший вопрос журналист отметил, что президент США назвал сложившуюся ситуацию большой проблемой для России.

"Я не слышал, честно говоря, слов президента о том, что он считает, что это большая проблема для России. По-моему, так не говорилось, впрочем, я могу ошибаться", - ответил Песков и предложил в отношении ситуации в Иркутской области ориентироваться на информацию от Роспотребнадзора, который "достаточно детально информирует о том, что происходит и как обстоят дела".

Отвечая на вопрос, опубликуют ли российские власти результаты лабораторных исследований, Песков сказал: "Разумеется, по мере продолжения работы Роспотребнадзора будет предоставляться дополнительная информация".

Трамп 5 октября заявил, что американская администрация может оказать России поддержку в связи с выявлением пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области.

"Мы поможем. Мы всегда помогаем кому бы то ни было, кто сталкивается с такой проблемой", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он пока не общался с руководством России по этому вопросу.

Роспотребнадзор 4 октября сообщил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии", - говорилось в сообщении.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

"В связи с профессиональной деятельностью заболевшей при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями. По результатам выявлены 2 случая Covid-19 и 2 случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены, - заявили в Роспотребнадзоре. - Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены".

Роспотребнадзор 6 октября заявил, что и Россия готова оказать содействие США в борьбе со вспышками инфекционных болезней.

Для содействия в профилактике и борьбе со вспышками инфекций Россия готова предоставить американской стороне специалистов, лабораторное оборудования, высокоэффективные средства диагностики и профилактики, что может послужить цели возобновления совместной работы России и США в защите здоровья населения от инфекционных угроз, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в течение последних недель в США значительно осложнилась ситуация по кори в трех штатах. В том числе в августе в Пенсильвании на фоне вспышки кори, зарегистрировано 4 летальных случая. 5 октября в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением этой инфекции.

Нестабильной остается ситуация по опасным инфекционным болезням. С начала 2026 года в США зарегистрирована вспышка сыпного тифа (7 заболевших), количество случаев брюшного тифа составило 205, регистрируются заболевания легионеллезом.

В июне 2026 года в Нью-Мексико был зарегистрирован первый смертельный случай чумы в 2026 году. Заболевание обнаружили в округе Санта-Фе. При этом по данным CDC, в США ежегодно регистрируют в среднем 7 случаев чумы, в том числе с летальным исходом, добавили в Роспотребнадзоре.

Дмитрий Песков США Роспотребнадзор Иркутская область Анна Попова
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