Песков отверг утверждения Берлина о ведении Москвой теневой войны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали безосновательными заявления главы германской разведки BND Мартина Егера о якобы ведении Москвой теневой войны, которая может втянуть Германию в вооруженный конфликт с Россией.

"Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинения. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Егера о том, что Германия рискует быть втянутой в вооруженный конфликт с Россией, которая ведет теневую войну и совершает гибридные атаки.

"Это, скажем так, такой прием информационный - искусственного создания эфемерного врага для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию, чем занимается Федеративная Республика Германия", - сказал Песков.