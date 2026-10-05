Германия намерена построить на северо-западе страны базу ВМС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в понедельник объявил о планах создать новый военно-морской порт в Эмдене в регионе Восточная Фризия (федеральная земля Нижняя Саксония), вблизи границы с Нидерландами, сообщает телерадиокомпания NDR.

"ВМС не были в Эмдене почти 30 лет, а теперь они возвращаются", - заявил министр на пресс-конференции.

Он отметил, что решение принято в связи с международной обстановкой, ростом угроз, в особенности в Балтийском и Северном морях, в северной части Атлантического океана. "База повысит сдерживающий потенциал Германии и НАТО", - сказал Писториус.

Ожидается, что на базе будут нести службу 2 тыс. человек. Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис уточнил, что объект войдет в строй к началу 2030-х годов.

По данным NDR, в Эмдене, выбранном для создания порта из-за своего стратегического положения, планируется возвести семь причалов для фрегатов, десять для минных тральщиков и семь для буксиров. Строительство порта является важнейшей частью новой стратегии германских ВМС, резюмирует телерадиокомпания.