Лавров сообщил о планах России и Восточного Тимора развивать отношения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - У России и Восточного Тимора есть планы по развитию отношений, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

"У нас есть определенные наметки о том, как реализовывать принципиальные договоренности о развитии отношений, и, надеюсь, сегодня мы подробно все это обсудим", - сказал Лавров.

Приезд Фрейташа в Москву он назвал "историческим моментом", поскольку это первый такой визит главы МИД Восточного Тимора за всю историю российско-тиморских дипломатических отношений.

"И мы с вами сегодня сможем посмотреть на состояние всех наших отношений и в двустороннем плане, и по международной повестке в духе тех принципиальных договоренностей, которые были достигнуты президентом (России Владимиром) Путиным и премьер-министром Демократической Республики Восточный Тимор (Шанана) Гужмау "на полях" юбилейного саммита Россия - АСЕАН в Казани в июне этого года", - сказал Лавров.

Фрейташ также отметил важность своего приезда в Россию. "Мой визит в Москву преследует определенную цель укрепить отношения между нашими странами и превратить их в более устойчивое, содержательное и взаимовыгодное партнерство", - сказал он.