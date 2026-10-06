Euroclear подал новое ходатайство о приостановлении исполнения решения о взыскании 18,2 трлн руб.

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Euroclear 5 октября подал очередное ходатайство о приостановлении исполнения решения суда по иску Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей.

Как следует из картотеки суда, ходатайство подано в Арбитражный суд Московского округа, который 30 сентября уже отказал Euroclear в удовлетворении аналогичного ходатайства.

Как сообщалось, кассационный суд назначил на 22 октября рассмотрение жалобы иностранного банка на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу ЦБ РФ.

Подробности судебных актов не публикуются, дело рассматривается в закрытом заседании.

6 июля Euroclear подал в апелляционный суд ходатайство о приостановлении исполнения решения до рассмотрения жалобы на решение.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июля отклонил жалобу Euroclear на решение первой инстанции, удовлетворившей иск ЦБ РФ.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear о взыскании 18,2 трлн рублей в полном объеме.

26 мая суд удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.